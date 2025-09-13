Furto de energia é descoberto em mercearia no Norte do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em ação conjunta com o Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Estado (PCIES) e técnicos da EDP, distribuidora de energia elétrica, realizou, na manhã dessa sexta-feira (12), diligência para apurar possível furto de energia elétrica em um estabelecimento comercial, em Guriri, no município de São Mateus.

No local, a equipe identificou a proprietária do comércio, uma mulher de 38 anos, que confirmou ser responsável pela mercearia. Durante a perícia, foi constatada uma ligação direta monofásica sem medição adequada, responsável pelo fornecimento de energia tanto à mercearia quanto à residência localizada nos fundos do imóvel. Técnicos da EDP retiraram a ligação irregular, deixando o local desligado.

A proprietária informou aos policiais que havia solicitado, em agosto, a ligação regular de energia elétrica, através de protocolo, mas o pedido foi rejeitado no início de setembro, por não ter sido possível localizar o endereço. Também foi informado que o imóvel é próprio e adquirido há cerca de um ano. A EDP lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), detalhando as irregularidades encontradas.

A equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) conduziu a proprietária à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde ela foi autuada em flagrante por furto de energia elétrica (art. 155, caput, do Código Penal) e liberada para responder em liberdade, após recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrantes.