Gilson Daniel lança programa que transforma a rotina dos agentes de saúde no ES

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos-ES) lançou nesta segunda-feira (29), durante o Seminário Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, o programa “Eu Vou de Bicicleta”, que vai destinar R$ 6 milhões em emendas parlamentares para beneficiar os agentes em todo o Espírito Santo. O evento, realizado na Câmara de Viana, foi histórico e reuniu mais de 500 profissionais da linha de frente do SUS.

O programa vai garantir a entrega de bicicletas elétricas, equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais de trabalho para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O objetivo é dar mais segurança, agilidade e condições dignas para que os profissionais possam atender melhor as famílias em cada município capixaba.

O cadastro já está aberto e pode ser feito pelo site oficial do deputado: www.gilsondaniel.com.br.

Além do anúncio do programa, Gilson Daniel também destacou outras pautas que tem defendido em Brasília para a categoria:

PEC 14/2021, que cria um sistema de valorização específico para agentes de saúde, incluindo aposentadoria especial, ingresso por concurso público e regularização dos vínculos;

PL 4550/2025, que institui o Botão do Pânico em todas as unidades de saúde do Brasil, inspirado no caso de uma médica coagida dentro de uma UPA em Guarapari. O projeto prevê notificação imediata às autoridades, suporte psicológico e jurídico, além de reforço na segurança dos postos.

“Esse é um compromisso de coração com aqueles que cuidam da saúde da nossa população. Os agentes precisam de respeito, valorização e condições reais de trabalho. Esse programa é um marco e vamos juntos transformar a realidade desses profissionais no Espírito Santo”, afirmou o deputado Gilson Daniel.

Com forte adesão e emoção, o evento consolidou o compromisso do parlamentar em fortalecer a atenção primária de saúde por meio da valorização dos agentes.