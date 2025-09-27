Grave acidente entre caminhão e moto deixa um morto em rodovia no ES

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão provocou a morte de um homem, de 40 anos, na rodovia ES-080, em Colatina, nesta sexta-feira (26).

O motorista do caminhão evadiu-se. Entretanto, uma pessoa que estava no banco do carona prestou depimento à Polícia Militar do Espírito Santo.

De acordo com o relato, o motociclista teria invadido a contramão. Não tendo alternativa, o caminhoneiro ainda tentou desviar para o acostamento, mas o veículo bateu contra uma barreira metálica de proteção da pista.

O nome da vítima não foi divulgado. A Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina investiga as circunstâncias do acidente.