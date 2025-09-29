Guaçuí: Ricardo Ferraço recebe homenagem por relevantes serviços prestados à cidade

O vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), será homenageado com a maior honraria do município de Guaçuí. A Comenda do Mérito Legislativo Dr. Luiz Ferraz Moulin será entregue, nesta quinta-feira (2), a partir das 18 horas, na Câmara Municipal de Guaçuí.

O evento será conduzido pelo presidente Carlos Lomeu de Oliveira, juntamente com os demais vereadores da atual legislatura. A inciativa tem como objetivo fazer um reconhecimento público a personalidades que se destacam por suas contribuições políticas, sociais, culturais e profissionais em benefício do município de Guaçuí.

Além do vice-governador, outras personalidades também serão homenageadas com diversas congratulações.

Homenagens que serão entregues:

Título de Cidadão Guaçuiense a Allan Albert Lourenço Ferreira, Alvimar Alves Gabri, Carlos Elpidio Pinheiro da Silveira Junior, Fernando Antonio de Campos, Graciela de Rezende Henriquez, Janete Santos de Sá, João Carlos Emery de Carvalho Simões, João Márcio Borges de Oliveira, Josiane Martins Fávaris Gaspar, Julio Cezar Mendel e Silvana Faria de Freitas Montoni.

A comenda

A Comenda do Mérito Legislativo Dr. Luiz Ferraz Moulin, considerada a mais alta honraria do município de Guaçuí, faz referência ao ex-prefeito de Guaçuí e ex-secretário estadual Luiz Ferraz Moulin, que morreu, em 2023, aos 75 anos.

Moulin era advogado, sociólogo, formado na Universidade de Paris. O político foi eleito duas vezes prefeito de Guaçuí, tendo ocupado o cargo de 1983 a 1986 e de 1993 a 1996.

Ele foi secretário de Estado em quatro ocasiões, passando por três pastas: Meio Ambiente, Saúde e Justiça (tendo chefiado a último em duas ocasiões, entre 2003 e 2004 e em 2011).