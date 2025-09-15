Segurança

Homem é assassinado a tiros em Itapemirim

Até o momento nenhum suspeito foi preso.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Reprodução | Internet

Um homem foi assassinado a tiros no bairro Namytala Ayub 2, em Itapemirim, no último domingo (14).

Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha relatou que a vítima estava dentro de um veículo quando foi surpreendida por quatro homens armados, que efetuaram disparos contra ele.

Após o crime, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Itapemirim, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

