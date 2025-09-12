Homem é preso com cocaína durante operação em Venda Nova do Imigrante

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (11), suspeito de tráfico de drogas na região de Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), em conjunto com a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava uma motocicleta para buscar entorpecentes na Grande Vitória e distribuí-los na região serrana. As equipes iniciaram o monitoramento do veículo e, por volta das 20h45, interceptaram o homem na entrada de Marechal Floriano, no Centro da cidade.

Na abordagem, foram apreendidos 28 pinos de cocaína, um celular, R$ 20 em espécie e a motocicleta usada no transporte. O veículo foi encaminhado ao pátio credenciado do Detran|ES.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.