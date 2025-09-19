Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro no bairro Zumbi, em Cachoeiro

Uma mulher foi esfaqueada na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, populares relataram que a vítima foi atacada pelo ex-companheiro após uma discussão. O suspeito fugiu e não havia sido localizado até a última atualização.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Pessoas que presenciaram o crime, contaram em grupos nas redes sociais que a mulher foi atingida na boca e em outras partes do corpo, precisando passar por cirurgia. Entretanto, o estado de saúde dela não foi confirmado pela Polícia Militar.