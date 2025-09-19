Hospital Evangélico é premiado por excelência em saúde no ES

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim mais uma vez é premiado, agora, nas categorias, Institucional e nas Linhas de Cuidado, Insuficiência Cardíaca, Congestiva, Neoplasia Digestiva e Medicina Interna Adulto. Os prêmios são entregues àqueles que se destacam pela liderança na organização e entregas de modelos assistenciais que geram valor a saúde no Brasil.

As premiações são concedidas pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo – FEHOFES, Líder em soluções para Gestão de custos na Saúde – PLANISA e Governo do Estado do Espírito Santo – Governo ES e têm a curadoria do Grupo IAG SAÚDE, ONA e ICHOM.

Leia também: Cachoeiro alcança 94 dias sem homicídios, índice histórico no ES

Essa premiação se dá em nível nacional e o Hospital Evangélico de Cachoeiro está entre os primeiros do Brasil nestas linhas de cuidado. O evento aconteceu no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória e reuniu representantes de hospitais de diversas regiões do Espírito Santo e marcou um momento de celebração para o setor, com destaque para iniciativas que transformam a qualidade do atendimento à população.

Saiba mais!

Com 67 anos de dedicação à saúde, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) é referência no atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e particular.

Reconhecido pela excelência, o Heci oferece tratamento oncológico completo — radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, Hematologia Oncológica e cirurgias — além de especialidades de ponta como Cardiologia Clínica e Cirúrgica (Pediátrica e Adulta), cirurgia bariátrica, Neurocirurgia e Atendimento de AVC.

Sempre inovando, o Heci foi o primeiro hospital fora da capital, Vitória, a realizar cirurgias robóticas. Em agosto deste ano, alcançou a marca de 100 procedimentos realizados com essa tecnologia de última geração.