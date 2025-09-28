Iconha: homem tenta queimar ratos e sofre queimaduras graves

Um homem sofreu queimaduras graves após tentar colocar fogo em ratos em Iconha, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (27). A vítima, moradora de Córrego da Cecília, precisou ser resgatada de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Um amigo presenciou o acidente. De acordo com ele, o homem preparava uma churrasqueira quando avistou dois ratos e decidiu atear fogo nos animais. As chamas atingiram um galão de gasolina e provocou uma explosão.

Ele ainda pulou em uma piscina para tentar conter o fogo. A vítima sofreu queimaduras em cerca de 30% do corpo. Não há informações sobre o seu estado de saúde.