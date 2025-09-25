IDEB: educação de Mimoso do Sul se destaca com maior índice da série histórica

Mimoso do Sul alcançou o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), da série histórica, desde 2005. A média de 6,6, alcançada nos anos iniciais do Ensino Fundamental, chama atenção para o trabalho estratégico desenvolvido pela administração municipal.

O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também aponta que quase 100% das crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas na escola. Esse desempenho coloca a cidade na 9ª posição entre os 78 municípios capixabas e no 1.017º lugar no ranking nacional, que reúne 5.570 cidades.

Conforme explica o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa ( Republicanos), o salto nos indicadores está diretamente ligado às políticas públicas estratégicas implementadas por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Ações estratégicas

Entre as ações, destacam-se a alfabetização na idade certa. Atualmente o município conta com 68% das crianças já alfabetizadas. Desempenho, que supera a meta nacional, garantiu à administração municipal o Selo Ouro de Alfabetização Nacional em 2024.

Outro fator que contribuiu para o avanço no IDEB foi o investimento na melhoria da infraestrutura escolar. De acordo com a gestão, todas as unidades foram reformadas ou ampliadas. Além disso, receberam internet, climatização, refeitórios, bebedouros, computadores, data show, caixas de som, equipamentos de apoio e instalação de videomonitoramento.

Ainda ampliou o ensino integral, com a criação de duas escolas em tempo integral, em consonância com o Plano Municipal de Educação.

Garantir o acesso das crianças e adolescentes às unidades escolares também está entre as prioridades da Secretaria de Educação. Nesse contexto, o Poder Executivo municipal investiu em melhor mobilidade, equipando a rede pública municipal com novos ônibus, vans, caminhonete e carros para atender à demanda das escolas.

Por entender que só a estrutura física não é suficiente para obter bons desempenhos na educação, o prefeito Peter Costa concedeu reajuste salarial acumulado de 34%, abono e formação continuada presencial e on-line para os professores.

Também investiu em notebooks e kits de planejamento para os docentes. A modernização pedagógica ainda contou com a implantação de laboratórios de ciências, matemática, informática e reforço de projetos baseados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de formação em primeiros socorros e aquisição de materiais para educação especial.