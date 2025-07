Mimoso do Sul: Casagrande inaugura reforma e ampliação de escola

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), esteve, neste sábado (26), no município de Mimoso do Sul, para realizar a entrega de obras e anunciar novos investimentos em diversas áreas.

Foi inaugurada a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Catharina Giovanini Faber, viabilizada com recursos estaduais. Casagrande anunciou recursos para projetos de adaptação às mudanças climáticas, ampliação de serviço de saúde e a requalificação da Praça da Mangueira.

“Participei da abertura do tradicional Festival da Sanfona e Viola, que conta com recursos viabilizados pela nossa Lei de Incentivo à Cultura. São Pedro de Itabapoana é um sítio histórico importante. Já foi a sede do Município e o segundo mais populoso do Espírito Santo. Inauguramos a reforma da escola, além de anúncios relevantes, pois ainda estamos recuperando a cidade das fortes chuvas do ano passado”, afirmou o governador.

Casagrande destacou a importância investimentos novos e daqueles que já estão em andamento no município: “A Praça das Mangueira será completamente reformada e vai mudar a cara do Centro de Mimoso. Temos outros investimentos acontecendo, como a drenagem e pavimentação de ruas, além da urbanização e contenção do Morro do Cristo. O vertedouro do rio era uma obra muito esperada. Também estamos em fase final para a desapropriação do terreno para a construção das casas. Mimoso do Sul é uma cidade linda, mas tem muitos morros, não sendo fácil achar terrenos planos para construção dessas moradias.”

Durante a agenda, que contou com a presença de secretários de Estado e do prefeito Peter Costa, o governador inaugurou a reforma e ampliação da EMEB Catharina Giovanini Faber. A obra foi viabilizada com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes), com repasse estadual de mais de R$ 1,2 milhão.

A intervenção incluiu a construção de três novas salas de aula, além da reforma de diversos espaços já existentes, como salas de aula, laboratório de informática, refeitório, secretaria, diretoria, banheiros e área de serviços. Com a conclusão da obra, a unidade escolar passará a ofertar 173 vagas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da Rede Municipal.

“Estamos muito felizes em ver o resultado desse investimento que vai beneficiar diretamente os alunos e profissionais da escola. Espaços renovados e ampliados proporcionam condições mais adequadas para o ensino e a aprendizagem, refletindo na qualidade da educação oferecida. Nosso compromisso é garantir que cada criança tenha acesso a uma escola acolhedora, segura e preparada para estimular seu desenvolvimento”, comentou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

O governador também anunciou a oferta de 290 vagas em cursos de qualificação profissional, incluindo Formação Inicial e Continuada (FIC) e cursos técnicos de nível médio, junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/ES, nas modalidades presencial e online, dentro do Programa Qualificar ES. Os cursos abordarão temas como gestão da produção, logística de distribuição, planejamento e controle de produção, entre outros, promovendo uma formação robusta e alinhada às exigências do mercado local.

Mais investimentos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), deu início às obras de readequação da Praça José Coimbra de Resende, conhecida como Praça da Mangueira, localizada em Mimoso do Sul. Com investimento de R$ 4,2 milhões, a obra vai beneficiar diretamente os mais de 24 mil habitantes da cidade, promovendo melhorias na infraestrutura, lazer e qualidade de vida da população.

O projeto contempla a construção de uma nova quadra poliesportiva com 739 metros quadrados de arquibancada, 338 metros quadrados de pista de skate, 29,98 metros quadrados de guarita, além da instalação de 9 bancos de concreto, 16 lixeiras, 107 postes de iluminação e 904 metros quadrados de paisagismo.

“A Praça da Mangueira é um espaço tradicional e querido pelos moradores de Mimoso do Sul. A requalificação deste local vai garantir mais acessibilidade, segurança e opções de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos. Esse é mais um exemplo do nosso compromisso com o desenvolvimento urbano e com a melhoria da qualidade de vida nas cidades capixabas”, acrescentou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

O Governo do Estado também vai repassar R$ 500 mil à Prefeitura de Mimoso do Sul para a elaboração de projetos para obras de drenagem, pavimentação, urbanização e contenção da Avenida Joaquim de Oliveira Perciano, no Morro do Cristo, e também de vertedouro seco na Rodovia Rubens Rangel, às margens do Rio Muqui. O recurso é proveniente do Fundo Cidades -Adaptação às Mudanças Climáticas.

“O objetivo do Fundo Cidades é justamente fazer com que os municípios capixabas se tornem resilientes aos fortes impactos que chuvas intensas e escassez hídrica são capazes de causar. Agindo assim, protegemos vidas e o patrimônio da nossa população, com ações em todas as regiões do nosso Espírito Santo”, explicou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, gestora do fundo.

Saúde Mais Perto

Ainda durante a agenda, o governador Renato Casagrande anunciou a ampliação da oferta de exames de colonoscopia e endoscopia digestiva alta por meio de novo credenciamento regional. Os atendimentos, totalmente custeados pelo Sistema único de Saúde (SUS), já começam no mês de agosto. Serão contemplados os moradores de Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua e de outras cidades da região, conforme a demanda identificada no Sistema de Regulação, sejam atendidos nessa unidade.

A iniciativa integra o programa Saúde Mais Perto, uma das prioridades do Governo do Estado para 2025, e tem como foco levar serviços especializados para todas as regiões do Espírito Santo. Os exames atenderão diretamente pacientes que já estão inseridos na fila do Sistema de Regulação Ambulatorial, com o objetivo de acelerar o atendimento e reduzir significativamente o tempo de espera, ampliando o acesso a procedimentos essenciais na própria região.

Para o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, o novo serviço demonstra o compromisso do Governo com a regionalização da saúde. “Estamos interiorizando a saúde com estratégia e responsabilidade. O novo credenciamento é um exemplo de como estamos otimizando recursos, fortalecendo as redes locais e promovendo acesso digno e eficiente à população capixaba”, disse.

O investimento total é de R$ 500 mil, com base na nova Tabela SUS Capixaba, e vai viabilizar a realização de 750 exames de colonoscopia e 1.750 exames de endoscopia digestiva alta.

“Esse credenciamento é uma conquista para a nossa região. A descentralização dos exames representa mais acesso, menos deslocamentos e mais dignidade para quem depende do SUS. Estamos fortalecendo a rede regional e garantindo que o cuidado especializado chegue aonde ele é necessário”, destacou a superintendente regional de Saúde, Samilla Figueira.