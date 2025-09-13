Projeto em Afonso Cláudio forma jovens em documentário fotográfico

Em agosto, a comunidade escolar da Maria de Abreu Alvim, localizada na Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, participou da culminância do projeto “Culturas do campo: oficina de documentário fotográfico com crianças camponesas”. O projeto foi viabilizado pelo edital 03/2023 – Meu Primeiro Edital, com recursos do Funcultura/Secult-ES.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante o primeiro semestre letivo, cerca de 50 estudantes tiveram formação teórica e prática em todas as etapas da produção de um documentário fotográfico — da pesquisa e planejamento das imagens até a captação e montagem final. O processo foi conduzido pela professora de Língua Portuguesa Josiana dos Santos, com apoio do Coletivo Quadro-a-Quadro, que elaborou o material didático da oficina.

Leia também: Ibatiba realiza Dia D de Multivacinação em outubro

O resultado foi a mostra “Fazenda Guandu: história em fotos”, exibida no auditório da escola, reunindo alunos, professores e a comunidade. Os fotodocumentários registraram o cotidiano, as paisagens e as atividades agrícolas da região, especialmente a produção de café, principal fonte de renda das famílias locais.

“Foi bem difícil desenvolver a produção de vídeos com os meus alunos, mas a culminância impactou bastante a escola. Ficaram emocionados”, destaca a professora Josiana dos Santos, idealizadora e oficineira do projeto.

A iniciativa teve como objetivo aproximar o aprendizado escolar da realidade dos estudantes, fortalecendo o vínculo com o território e estimulando habilidades criativas, senso crítico, autonomia e trabalho em equipe. Além disso, contribuiu para valorizar a cultura local e preservar a memória coletiva da comunidade.