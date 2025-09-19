Inadimplência capixaba cai e 70 mil pessoas pagam dívidas em atraso

As contas em dia voltaram a fazer parte da rotina de milhares de capixabas. Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) mostram que o percentual de famílias com contas atrasadas caiu para 33,3% em agosto no Espírito Santo, uma redução de 0,1 ponto percentual em relação a julho e de 1,7 ponto percentual frente a agosto de 2024. A dívida média capixaba ficou em R$ 5.904,37.

Esse movimento representa cerca de 70 mil pessoas que conseguiram sair do vermelho no último ano, retomando o acesso ao crédito e fortalecendo o consumo no comércio capixaba.

O levantamento é do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base na Peic, da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

“A queda na inadimplência tem efeito direto na economia: amplia a intenção de compra das famílias e impulsiona as vendas do comércio”, avaliou André Spalenza, coordenador do eixo Observa do Connect Fecomércio-ES, o Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES.

Dívidas em atraso

O levantamento aponta ainda que as dívidas em atraso com mais de 90 dias seguem como o maior desafio, representando 55,3% do total entre as famílias de menor renda, até 10 salários mínimos (15.180) e 52,4% entre as de maior renda, o que eleva o custo do endividamento.

Apesar disso, houve um leve avanço na capacidade de pagamento: 45,3% das famílias de menor renda dizem que conseguirão quitar total ou parcialmente suas dívidas em atraso no próximo mês, frente a 45% em julho.

A trajetória é positiva também quando se observa o nível de endividamento, ou seja, a proporção de famílias que possuem algum tipo de dívida, esteja ela em dia ou não: em agosto, o índice recuou para 87,4%, abaixo dos 90,7% registrados no mesmo mês do ano passado. Segundo o coordenador do eixo Observa do Connect Fecomércio-ES, o Observatório do Comércio, esse movimento reduz pressões sobre o orçamento das famílias e pode favorecer as compras de fim de ano.

Entre as principais fontes de endividamento estão o cartão de crédito, presente em mais de 90% dos lares, o crédito pessoal e os carnês entre as famílias de menor renda, além de financiamentos de imóveis e veículos entre as de maior renda. Nas famílias com renda de até 10 salários mínimos, 52% das dívidas são de curto prazo (até seis meses) e 48% de longo prazo (acima de seis meses), enquanto entre as de maior renda as dívidas de curto prazo representam 54,2% e as de longo prazo 45,8%.

No que se refere à renda comprometida, quase metade (48,7%) das famílias de menor renda destinam de 11% a 50% da renda mensal para dívidas, enquanto entre as de maior renda predomina o comprometimento de até 10% (44,5%), evidenciando maior folga financeira.

“As famílias capixabas se endividam de maneiras diferentes conforme a faixa de renda, pois as de menor renda enfrentam maior peso das dívidas no orçamento mensal, muitas vezes comprometendo uma fatia significativa da renda, enquanto as de maior renda conseguem manter os compromissos financeiros em níveis mais equilibrados e com menor impacto sobre o dia a dia”, explicou André Spalenza.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, está disponível no site portaldocomercio-es.com.br.