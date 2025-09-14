Irupi: projeto Mulheres do Café será realizado em outubro

O Projeto Mulheres do Café: Terra de Belezas Naturais e Cafés Especiais acontecerá em Irupi, em outubro, pela primeira vez. A iniciativa busca valorizar e fortalecer a participação feminina na cafeicultura capixaba por meio de capacitação e troca de experiências.

O evento será realizado no Sítio da Elenilda, no Córrego Poaia, a partir das 12h30, reunindo produtoras, especialistas e instituições financeiras. A programação inclui palestras, minicursos técnicos e atividades voltadas ao desenvolvimento do setor.

Entre os destaques estão palestras com a produtora Rosane Toledo e com a coordenadora do projeto, além de minicursos de classificação e análise sensorial de cafés. Também haverá espaços para diálogo com representantes do Sicoob e Sicredi.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas on-line ou presencialmente no Incaper. As vagas são limitadas.