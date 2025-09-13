Vargem Alta: oficina de cinema gratuita acontece neste sábado (13)

Neste sábado (13), o CEET Giuseppe Altoé, em Vargem Alta, recebe a oficina “Curto-Curta: Cinema para Todos”, iniciativa que une teoria, prática e produção coletiva de um curta-metragem. O encontro acontece das 8h às 12h, com programação que inclui café da manhã, brindes e certificação para os participantes.

A ação é realizada pela FassArte Produções, com financiamento da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura de Vargem Alta. O objetivo é democratizar o acesso ao cinema, incentivando jovens e adultos a explorarem a linguagem audiovisual como ferramenta de expressão cultural.

Além de aprender aspectos técnicos e práticos da sétima arte, os participantes terão a oportunidade de vivenciar todas as etapas da criação de um curta-metragem. A proposta valoriza o trabalho em grupo e busca despertar talentos locais.

A oficina conta ainda com o apoio do CEET Giuseppe Altoé e da empresa Pagordin Comunicação Multimídia, ampliando a rede de incentivo às produções culturais na região.