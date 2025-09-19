Cidades

Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no litoral Sul do ES

O alerta também vale para a faixa litorânea que vai de Macaé (RJ) até Vitória (ES).

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ventos fortes para o litoral do Espírito Santo, válido entre esta sexta-feira (19) e domingo (21). Os ventos devem variar entre 50 e 75 km/h, atingindo diversas cidades costeiras do estado.

Entre os municípios sob alerta estão Anchieta, Guarapari, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy, Vila Velha e Vitória. A recomendação é que embarcações de pequeno porte evitem sair ao mar durante o período, devido ao risco elevado de acidentes.

Além disso, pessoas que frequentarem a orla devem redobrar a atenção, já que há previsão de ressaca e ondas mais fortes. O alerta também vale para a faixa litorânea que vai de Macaé (RJ) até Vitória (ES).

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

