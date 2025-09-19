Marmomac Brazil 2026 dobra a planta e recebe inscrições para expositores

Após o sucesso da primeira edição, a Marmomac Brazil 2026 anuncia a ampliação dos espaços disponíveis para empresas interessadas em expor na feira. O evento, que já dobrou de tamanho nesta segunda edição, será realizado de 24 a 26 de fevereiro de 2026, no Distrito Anhembi, em São Paulo, reunindo toda a cadeia produtiva da pedra natural, além de grandes nomes da arquitetura, design e construção civil.

A Marmomac Brazil se consolida como a principal vitrine internacional de rochas naturais das Américas em um momento estratégico para o setor brasileiro. Com o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações nacionais, a feira surge como plataforma essencial para manter a competitividade, ampliar a presença global e acelerar a busca por novos mercados.

A primeira edição, em 2025, já comprovou esse potencial. Empresas como Super Clássico, Granos, CS3 e IR Máquinas destacaram o alto nível de qualificação dos visitantes e o intenso networking proporcionado pelo evento. A Dardi Brasil, por exemplo, registrou um feito histórico ao dobrar sua média de vendas em feiras, comercializando 12 máquinas durante a Marmomac Brazil 2025.

Grandes expectativas

Algumas empresas expositoras já estão apostando no crescimento desta edição, como a fabricante de máquinas inteligentes Aço Art. “Já temos grandes expectativas para a Marmomac Brazil 2026. Estamos ao lado da organizadora desde seu primeiro evento há mais de 30 anos, acreditamos desde a primeira edição e, a cada ano, os resultados confirmam que fizemos a escolha certa. Valeu tanto a pena que, neste ano, dobramos nossa área de exposição em relação ao ano passado. Os eventos sempre rendem excelentes negócios e fortalecem ainda mais nossa presença no mercado”, destaca o Diretor de Inovação, Arthur David.

A Milanez & Milaneze, organizadora da edição nacional e braço do Grupo Veronafiere no Brasil, oferece suporte estratégico para que as empresas ganhem visibilidade nesta importante vitrine mundial do setor de rochas. “Nosso papel é conectar o setor brasileiro às melhores oportunidades de negócios no mundo, oferecendo uma plataforma de alcance global em solo nacional”, afirma Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze.

Por que expor na Marmomac Brazil?

A Marmomac Brazil está se consolidando como a principal vitrine internacional de rochas naturais das Américas, reunindo em São Paulo os grandes players do setor. A feira carrega a chancela de uma marca consagrada no cenário global. A tradicional Marmomac Itália é uma referência mundial realizada pela Veronafiere há mais de 50 anos.

Instalada em São Paulo, um dos maiores hubs de negócios da América Latina e porta de entrada estratégica para o mercado internacional, a Marmomac Brazil oferece às empresas a oportunidade de ampliar visibilidade e conquistar novos clientes. Mais do que uma feira, o evento é um ponto de encontro que conecta toda a cadeia produtiva, abrindo caminhos concretos para expansão de mercados e exportação.

Sobre a Marmomac Brazil

A Marmomac Brazil é promovida pela Associação Brasileira de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e pelo Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo ( Sindirochas), e realizada pela Milanez & Milaneze.

Em sua primeira edição, em 2025, a feira contou com a participação de mais de 200 expositores e público de mais de 12 mil pessoas, provenientes de todos os estados brasileiros + Distrito Federal, e também de 75 países. Para a edição de 2026, espera-se incrementar a qualidade do público visitante e de potenciais compradores do Brasil e do mundo.

Reserve já o seu espaço

Entre em contato com a equipe comercial da Milanez & Milaneze para reserva de espaços na feira.

Serviço:

Marmomac Brazil 2026