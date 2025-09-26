Mega-Sena: 3 apostas do ES faturam prêmio principal

Três apostas feitas no Espírito Santo acertaram as seis dezenas do concurso 2732 da Mega-Sena e vão dividir o prêmio principal. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (26) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Os números sorteados foram 03 – 26 – 28 – 37 – 42 – 53.

Apostas vencedoras no Espírito Santo

Linhares – Loteria Altoé: aposta simples, presencial, 6 números. Prêmio: R$ 34.524,56 .

– Loteria Altoé: aposta simples, presencial, 6 números. . São Mateus – Lotéricas Águia da Sorte: aposta simples, presencial, 6 números. Prêmio: R$ 34.524,56 .

– Lotéricas Águia da Sorte: aposta simples, presencial, 6 números. . Viana – Lotérica Universal: bolão com 23 cotas, feito de forma multicanal. Prêmio total: R$ 103.573,60.

Leia também: Aposta do ES fatura mais de R$ 5 milhões na loteria

Próximo concurso

A Caixa Econômica Federal estima que o próximo sorteio da Mega-Sena, marcado para sábado (27/09/2025), pague R$ 80 milhões para quem acertar os seis números.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas de todo o país ou pelo aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.