Mercadoria avaliada em R$ 300 mil é confiscada pela PRF no Sul do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta sexta-feira (5), uma carga de materiais médico-hospitalares sem nota fiscal durante uma fiscalização de rotina no km 414 da BR-101, no município de Itapemirim, sul do Espírito Santo.

Os produtos, com valor estimado em aproximadamente R$ 300 mil, estavam sendo transportados em um veículo Hyundai/HB20S e acondicionados em quatro caixas plásticas.

O condutor, que se identificou como representante de uma empresa do setor, não apresentou a documentação fiscal exigida para o transporte da carga.

Diante da irregularidade, a ocorrência foi encaminhada à Receita Estadual, que realizou a apreensão dos materiais e adotou as providências legais cabíveis.

A PRF reforça que o transporte de mercadorias sem nota fiscal configura infração à legislação tributária e pode estar associado a práticas ilícitas como sonegação fiscal e comércio irregular de produtos.