Pets

Mimoso do Sul inicia campanha de vacinação contra cinomose em cães

A doença viral pode ser fatal para os cães.

Dayanne Farias Dayanne Farias

cinomose
Reprodução/Internet

A partir desta segunda-feira (1º), começa a campanha de vacinação contra a cinomose. Assim, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, a ação seguirá até a quinta-feira (4).

A doença viral pode ser fatal para os cães, assim, o objetivo da campanha é proteger os animais contra essa enfermidade altamente contagiosa. Nesse sentido, a vacinação é gratuita e exclusiva para cães e para aplicação, os donos devem apresentar o cartão de vacina do animal.

Dessa forma, o cronograma contemplará diversos bairros e comunidades, em horários que variam entre manhã e tarde, com pontos fixos em locais de fácil acesso, como praças e áreas centrais.

Assim, a orientação é que apenas animais saudáveis sejam vacinados, já que cães com sintomas não poderão receber a dose.

Confira o cronograma completo

Terça-feira (2)

  • Morro da Palha – 8h às 11h

Local: pracinha em frente à creche

  • Serra, Serrano e Itapuã – 13h às 16h

Local: em frente ao Campo Independente

Quarta-feira (3)

  • Vila e Mangueira – 8h às 11h

Local: em frente ao antigo bailão

  • Antiga exposição – 13h às 16h

Local: pracinha

Quinta-feira (4)

  • Cidade Nova – 8h às 11h

Local: em frente ao bar

  • Café Moca – 13h às 16h

Local: em frente à igreja

Dayanne Farias
Dayanne Farias

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

[email protected]

