Mimoso do Sul inicia campanha de vacinação contra cinomose em cães
A doença viral pode ser fatal para os cães.
A partir desta segunda-feira (1º), começa a campanha de vacinação contra a cinomose. Assim, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, a ação seguirá até a quinta-feira (4).
A doença viral pode ser fatal para os cães, assim, o objetivo da campanha é proteger os animais contra essa enfermidade altamente contagiosa. Nesse sentido, a vacinação é gratuita e exclusiva para cães e para aplicação, os donos devem apresentar o cartão de vacina do animal.
Leia também: Sustentabilidade inspira a 13ª Mostra de Curtas em Guaçuí
Dessa forma, o cronograma contemplará diversos bairros e comunidades, em horários que variam entre manhã e tarde, com pontos fixos em locais de fácil acesso, como praças e áreas centrais.
Assim, a orientação é que apenas animais saudáveis sejam vacinados, já que cães com sintomas não poderão receber a dose.
Confira o cronograma completo
Terça-feira (2)
- Morro da Palha – 8h às 11h
Local: pracinha em frente à creche
- Serra, Serrano e Itapuã – 13h às 16h
Local: em frente ao Campo Independente
Quarta-feira (3)
- Vila e Mangueira – 8h às 11h
Local: em frente ao antigo bailão
- Antiga exposição – 13h às 16h
Local: pracinha
Quinta-feira (4)
- Cidade Nova – 8h às 11h
Local: em frente ao bar
- Café Moca – 13h às 16h
Local: em frente à igreja
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui