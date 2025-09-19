Moqueca capixaba vira aula prática em escola de Afonso Cláudio

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Elvira Barros, localizada em Afonso Cláudio, realizou uma atividade pedagógica diferenciada: a produção da tradicional moqueca capixaba. A iniciativa, idealizada pela professora Solineia Gabrecht de Souza com os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, teve como objetivo valorizar a identidade cultural do Espírito Santo e integrar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento em uma experiência prática e significativa.

Durante a atividade, os estudantes trabalharam a leitura e interpretação do gênero textual receita, além de conceitos matemáticos como dobro, triplo, sistema monetário, adição e subtração. Enquanto acompanhavam o preparo do prato, liam o passo a passo da receita e faziam registros em sala, conectando teoria e prática em um aprendizado interdisciplinar.

Segundo a professora Solineia Gabrecht de Souza, o envolvimento dos alunos superou as expectativas: “Durante toda a ação, foi possível observar o entusiasmo e a curiosidade dos alunos, que participaram ativamente de cada etapa — desde a leitura da receita até a degustação. Todos provaram a moqueca, até aqueles que não gostam de peixe, o que deixou os pais surpresos e felizes com os relatos entusiasmados dos filhos.”

Para a aluna Lavínia Siring Gabrecht, a experiência foi transformadora: “Eu gostei de participar da atividade e aprender a fazer a moqueca. Agora posso ensinar para os meus pais.”

De acordo com a equipe escolar, o diferencial da ação esteve na vivência prática, que aproximou a cultura regional do cotidiano dos estudantes, tornando a aprendizagem concreta, memorável e conectada à realidade dos alunos.