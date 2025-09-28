Motocross e shows gratuitos! Confira as atrações do último dia da FECAP em Brejetuba

Brejetuba se prepara para fechar em grande estilo a edição 2025 da Feira de Negócios Capixaba (FECAP) neste domingo (28), último dia da celebração que marcou os 30 anos de emancipação política do município. Com entrada gratuita, a programação reúne adrenalina, tradição e muita música para encerrar o fim de semana de festa.

As atividades começam cedo, às 9h, com a disputa de motocross, atração que promete emoção e manobras radicais para os fãs de velocidade. Ao meio-dia, a feira reabre com o show de Celinho do Acordeon, levando o melhor do forró para o público.

À noite, a diversão continua com o sertanejo de Diego Marques, às 18h, aquecendo o público para o esperado rodeio, marcado para 19h, que volta a colocar a coragem dos competidores à prova.

A sequência de shows segue com a dupla Edy Brito & Samuel, às 22h, e encerra a festa já na madrugada de segunda-feira, com a apresentação de Matheus Machado, prevista para 1h.

Além da agenda musical, o público encontra durante todo o dia o espaço de negócios e inovação da FECAP, que reúne empreendedores, artesãos e produtores rurais.

A feira de negócios é realizada pela Prefeitura de Brejetuba em parceria com a Câmara Municipal de Brejetuba, com apoio do Governo do Espírito Santo, Secretaria de Agricultura (Seag), Instituto Sustentabilidade Brasil, Banestes e portal AQUINOTICIAS.COM.