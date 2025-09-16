Mudança no tempo no Espírito Santo? Não saia de casa sem conferir a previsão

Nesta terça-feira (16), a instabilidade pode perder força no Espírito Santo. Contudo, há previsão de chuva entre a madrugada e a manhã na região Nordeste e na Grande Vitória, com tempo aberto nos demais períodos.

Segundo o Incaper, nas demais áreas, o dia será com sol entre nuvens, sem previsão de chuva. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul e metropolitano.

Confira a previsão por regiões

Grande Vitória

previsão de chuva rápida entre a madrugada e a manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Sul

sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.

Serrana

sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 29 °C.

Norte

sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Noroeste

sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Nordeste