Nota Premiada: morador de Cachoeiro acordou "mais rico"; confira

Os vencedores receberão uma mensagem automática pelo sistema, e, se necessário, a equipe do Nota Premiada entrará em contato por telefone

Nota Premiada Capixaba
Foto: Reprodução/Internet

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou nesta quinta-feira (25) o 45º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo, Rádio Espírito Santo e redes sociais da emissora.

Entre os contemplados desta edição estão três moradores de Vila Velha; e dois dos municípios de São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Serra. Linhares, Domingos Martins, Santa Leopoldina e Vitória tiveram um ganhador cada (confira a lista completa de ganhadores ao final do texto).

Foram sorteados 15 prêmios, nos valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil, contemplando cidadãos de três regiões (Metropolitana, Norte e Sul). As instituições sociais indicadas pelos premiados também serão beneficiadas, recebendo o equivalente a 50% do valor ganho pelo cidadão. Além disso, será realizado o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, de acordo com o índice de engajamento social de cada uma.

Os vencedores receberão uma mensagem automática pelo sistema, e, se necessário, a equipe do Nota Premiada entrará em contato por telefone. O resgate deve ser solicitado em até 90 dias após a data do sorteio. A planilha oficial de realização e outras informações podem ser acessadas no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.

Concorreram aos prêmios do 45º sorteio os bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º e 31 de agosto de 2025.

Como participar

O programa tem o objetivo de estimular a cidadania fiscal e apoiar o trabalho realizado por instituições sociais em todo o Espírito Santo. Participar do Nota Premiada Capixaba é simples: basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e sempre pedir a inclusão do CPF na nota fiscal.

Não é necessário cadastrar os documentos: os pontos e bilhetes são gerados automaticamente pelo sistema. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos acumulados, um bilhete é emitido para concorrer aos sorteios.

Confira os nomes dos sorteados:

SORTEIO Nº 148: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado:   231487 

  •  Nome:  Valeria R***** d* O*******    
  • CPF: 123.***.***-30                                 
  • Município: SÃO MATEUS                                       
  • Prêmio: 1.500,00
  • Instituição Social indicada: Associação de Moradores Nova Esperança – São Mateus
  • CNPJ: 27.559.384/0001-33        
  • Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado:   119487

  • Nome:  Jaqueline T***** G***** B*****          
  • CPF: 125.***.***-77     
  • Município: SÃO MATEUS
  • Prêmio: 2.500,00
  • Instituição Social indicada: Agência Missionária de Evangelização no Sertão – Serra
  • CNPJ: 25.046.172/0001-27
  • Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado:   275350

  • Nome:  Luana L**** F****                     
  • CPF: 120.***.***-36                                               
  • Município: COLATINA                 
  • Prêmio: R$ 5.000,00
  • Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi Jaguaré
  • CNPJ: 00.239.610/0001-42        
  • Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado:   327638

  • Nome: Marcia A***** T****                                
  • CPF: 764.***.***-91                   
  • Município: LINHARES   
  • Prêmio: R$ 7.000,00
  • Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Linhares                                
  • CNPJ: 27.562.800/000-152        
  • Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado:   10318  

  • Nome: Elizabeti M*** D* S****
  • CPF: 092.***.***-57                                 
  • Município: COLATINA   
  • Prêmio: R$ 25.000,00
  • Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina
  • CNPJ: 27.091.495/0001-68        
  • Prêmio: R$ 12.500,00
SORTEIO Nº 149: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado:   86243  

  • Nome:  Jaqueline A******* K**** K*****        
  • CPF: 135.***.***-02                   
  • Município: DOMINGOS MARTINS
  • Prêmio: 1.500,00
  • Instituição Social indicada: Sou Feliz Organização de Amparo a Idosos – Marechal Floriano
  • CNPJ: 36.387.959/0001-79        
  • Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado:   55025  

  • Nome:  Bernadete de S**** d** O*****                         
  • CPF: 020.***.***-88                                 
  • Município: SANTA LEOPOLDINA              
  • Prêmio: 2.500,00
  • Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Santa Leopoldina                          
  • CNPJ: 07.748.325/0001-04        
  • Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado:   159179

  • Nome:  Michele P***** G*******        
  • CPF: 106.***.***-38                                               
  • Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM              
  • Prêmio: R$ 5.000,00
  • Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim           
  • CNPJ: 27.192.590/0001-58        
  • Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado:   162887

  • Nome: Mario L**** B*****
  • CPF: 031.***.***-86                   
  • Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM              
  • Prêmio: R$ 7.000,00
  • Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica
  • CNPJ: 27.400.928/0001-10        
  • Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado:   210209            

  • Nome: Roseane D** S**** S**** D* S****      
  • CPF: 106.***.***-54                                 
  • Município:  SERRA         
  • Prêmio: R$ 25.000,00
  • Instituição Social indicada: Abrigo Lar Pouso Da Esperança – Serra
  • CNPJ: 03.437.960/0001-01        
  • Prêmio: R$ 12.500,00

SORTEIO Nº 150: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 114613 

  • Nome:  Daiany M**** B****   
  • CPF: 038.***.***-32     
  • Município: VILA VELHA                            
  • Prêmio: 1.500,00
  • Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI- Vitória
  • CNPJ: 31.730.278/0001-48        
  • Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 1379333

  • Nome:  Jocineia B******                         
  • CPF: 043.***.***-84                                 
  • Município: VILA VELHA                            
  • Prêmio: 2.500,00
  • Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vila Velha
  • CNPJ: 05.768.616/0001-20        
  • Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado:   838987

  • Nome:  Maria de Fatima A***** G******
  • CPF: 574.***.***-00                                               
  • Município: SERRA                        
  • Prêmio: R$ 5.000,00
  • Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória             
  • CNPJ: 31.730.278/0001-48        
  • Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado:   2116102

  • Nome:  Huelder A****** B******        
  • CPF: 005.***.***-05                   
  • Município: VILA VELHA              
  • Prêmio: R$ 7.000,00
  • Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória
  • CNPJ: 31.730.278/0001-48        
  • Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado:   676812

  • Nome: Ionara C**** d** S*****                                                                                                             
  • CPF: 121.***.***-50                                 
  • Município: VITÓRIA
  • Prêmio: R$ 25.000,00
  • Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vitória
  • CNPJ: 28.163.228/0001-11
  • Prêmio: R$ 12.500,00

