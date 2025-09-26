Nota Premiada: morador de Cachoeiro acordou "mais rico"; confira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou nesta quinta-feira (25) o 45º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo, Rádio Espírito Santo e redes sociais da emissora.
Entre os contemplados desta edição estão três moradores de Vila Velha; e dois dos municípios de São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Serra. Linhares, Domingos Martins, Santa Leopoldina e Vitória tiveram um ganhador cada (confira a lista completa de ganhadores ao final do texto).
Foram sorteados 15 prêmios, nos valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil, contemplando cidadãos de três regiões (Metropolitana, Norte e Sul). As instituições sociais indicadas pelos premiados também serão beneficiadas, recebendo o equivalente a 50% do valor ganho pelo cidadão. Além disso, será realizado o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, de acordo com o índice de engajamento social de cada uma.
Os vencedores receberão uma mensagem automática pelo sistema, e, se necessário, a equipe do Nota Premiada entrará em contato por telefone. O resgate deve ser solicitado em até 90 dias após a data do sorteio. A planilha oficial de realização e outras informações podem ser acessadas no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.
Concorreram aos prêmios do 45º sorteio os bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º e 31 de agosto de 2025.
Como participar
O programa tem o objetivo de estimular a cidadania fiscal e apoiar o trabalho realizado por instituições sociais em todo o Espírito Santo. Participar do Nota Premiada Capixaba é simples: basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e sempre pedir a inclusão do CPF na nota fiscal.
Não é necessário cadastrar os documentos: os pontos e bilhetes são gerados automaticamente pelo sistema. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos acumulados, um bilhete é emitido para concorrer aos sorteios.
Confira os nomes dos sorteados:
SORTEIO Nº 148: REGIÃO NORTE
Número do bilhete sorteado: 231487
- Nome: Valeria R***** d* O*******
- CPF: 123.***.***-30
- Município: SÃO MATEUS
- Prêmio: 1.500,00
- Instituição Social indicada: Associação de Moradores Nova Esperança – São Mateus
- CNPJ: 27.559.384/0001-33
- Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 119487
- Nome: Jaqueline T***** G***** B*****
- CPF: 125.***.***-77
- Município: SÃO MATEUS
- Prêmio: 2.500,00
- Instituição Social indicada: Agência Missionária de Evangelização no Sertão – Serra
- CNPJ: 25.046.172/0001-27
- Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 275350
- Nome: Luana L**** F****
- CPF: 120.***.***-36
- Município: COLATINA
- Prêmio: R$ 5.000,00
- Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi Jaguaré
- CNPJ: 00.239.610/0001-42
- Prêmio: R$ 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 327638
- Nome: Marcia A***** T****
- CPF: 764.***.***-91
- Município: LINHARES
- Prêmio: R$ 7.000,00
- Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Linhares
- CNPJ: 27.562.800/000-152
- Prêmio: R$ 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 10318
- Nome: Elizabeti M*** D* S****
- CPF: 092.***.***-57
- Município: COLATINA
- Prêmio: R$ 25.000,00
- Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina
- CNPJ: 27.091.495/0001-68
- Prêmio: R$ 12.500,00
SORTEIO Nº 149: REGIÃO SUL
Número do bilhete sorteado: 86243
- Nome: Jaqueline A******* K**** K*****
- CPF: 135.***.***-02
- Município: DOMINGOS MARTINS
- Prêmio: 1.500,00
- Instituição Social indicada: Sou Feliz Organização de Amparo a Idosos – Marechal Floriano
- CNPJ: 36.387.959/0001-79
- Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 55025
- Nome: Bernadete de S**** d** O*****
- CPF: 020.***.***-88
- Município: SANTA LEOPOLDINA
- Prêmio: 2.500,00
- Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Santa Leopoldina
- CNPJ: 07.748.325/0001-04
- Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 159179
- Nome: Michele P***** G*******
- CPF: 106.***.***-38
- Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Prêmio: R$ 5.000,00
- Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim
- CNPJ: 27.192.590/0001-58
- Prêmio: R$ 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 162887
- Nome: Mario L**** B*****
- CPF: 031.***.***-86
- Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Prêmio: R$ 7.000,00
- Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica
- CNPJ: 27.400.928/0001-10
- Prêmio: R$ 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 210209
- Nome: Roseane D** S**** S**** D* S****
- CPF: 106.***.***-54
- Município: SERRA
- Prêmio: R$ 25.000,00
- Instituição Social indicada: Abrigo Lar Pouso Da Esperança – Serra
- CNPJ: 03.437.960/0001-01
- Prêmio: R$ 12.500,00
SORTEIO Nº 150: REGIÃO METROPOLITANA
Número do bilhete sorteado: 114613
- Nome: Daiany M**** B****
- CPF: 038.***.***-32
- Município: VILA VELHA
- Prêmio: 1.500,00
- Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI- Vitória
- CNPJ: 31.730.278/0001-48
- Prêmio: 750,00
Número do bilhete sorteado: 1379333
- Nome: Jocineia B******
- CPF: 043.***.***-84
- Município: VILA VELHA
- Prêmio: 2.500,00
- Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vila Velha
- CNPJ: 05.768.616/0001-20
- Prêmio: 1.250,00
Número do bilhete sorteado: 838987
- Nome: Maria de Fatima A***** G******
- CPF: 574.***.***-00
- Município: SERRA
- Prêmio: R$ 5.000,00
- Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória
- CNPJ: 31.730.278/0001-48
- Prêmio: R$ 2.500,00
Número do bilhete sorteado: 2116102
- Nome: Huelder A****** B******
- CPF: 005.***.***-05
- Município: VILA VELHA
- Prêmio: R$ 7.000,00
- Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória
- CNPJ: 31.730.278/0001-48
- Prêmio: R$ 3.500,00
Número do bilhete sorteado: 676812
- Nome: Ionara C**** d** S*****
- CPF: 121.***.***-50
- Município: VITÓRIA
- Prêmio: R$ 25.000,00
- Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vitória
- CNPJ: 28.163.228/0001-11
- Prêmio: R$ 12.500,00
