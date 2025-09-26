Nota Premiada: morador de Cachoeiro acordou "mais rico"; confira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou nesta quinta-feira (25) o 45º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo, Rádio Espírito Santo e redes sociais da emissora.

Entre os contemplados desta edição estão três moradores de Vila Velha; e dois dos municípios de São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Serra. Linhares, Domingos Martins, Santa Leopoldina e Vitória tiveram um ganhador cada (confira a lista completa de ganhadores ao final do texto).

Foram sorteados 15 prêmios, nos valores de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil, contemplando cidadãos de três regiões (Metropolitana, Norte e Sul). As instituições sociais indicadas pelos premiados também serão beneficiadas, recebendo o equivalente a 50% do valor ganho pelo cidadão. Além disso, será realizado o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, de acordo com o índice de engajamento social de cada uma.

Os vencedores receberão uma mensagem automática pelo sistema, e, se necessário, a equipe do Nota Premiada entrará em contato por telefone. O resgate deve ser solicitado em até 90 dias após a data do sorteio. A planilha oficial de realização e outras informações podem ser acessadas no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.

Concorreram aos prêmios do 45º sorteio os bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º e 31 de agosto de 2025.

Como participar

O programa tem o objetivo de estimular a cidadania fiscal e apoiar o trabalho realizado por instituições sociais em todo o Espírito Santo. Participar do Nota Premiada Capixaba é simples: basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e sempre pedir a inclusão do CPF na nota fiscal.

Não é necessário cadastrar os documentos: os pontos e bilhetes são gerados automaticamente pelo sistema. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos acumulados, um bilhete é emitido para concorrer aos sorteios.

Confira os nomes dos sorteados:

SORTEIO Nº 148: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 231487

Nome: Valeria R***** d* O*******

CPF: 123.***.***-30

Município: SÃO MATEUS

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Moradores Nova Esperança – São Mateus

CNPJ: 27.559.384/0001-33

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 119487

Nome: Jaqueline T***** G***** B*****

CPF: 125.***.***-77

Município: SÃO MATEUS

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Agência Missionária de Evangelização no Sertão – Serra

CNPJ: 25.046.172/0001-27

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 275350

Nome: Luana L**** F****

CPF: 120.***.***-36

Município: COLATINA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi Jaguaré

CNPJ: 00.239.610/0001-42

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 327638

Nome: Marcia A***** T****

CPF: 764.***.***-91

Município: LINHARES

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Linhares

CNPJ: 27.562.800/000-152

Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 10318

Nome: Elizabeti M*** D* S****

CPF: 092.***.***-57

Município: COLATINA

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina

CNPJ: 27.091.495/0001-68

Prêmio: R$ 12.500,00

SORTEIO Nº 149: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 86243

Nome: Jaqueline A******* K**** K*****

CPF: 135.***.***-02

Município: DOMINGOS MARTINS

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Sou Feliz Organização de Amparo a Idosos – Marechal Floriano

CNPJ: 36.387.959/0001-79

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 55025

Nome: Bernadete de S**** d** O*****

CPF: 020.***.***-88

Município: SANTA LEOPOLDINA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Santa Leopoldina

CNPJ: 07.748.325/0001-04

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 159179

Nome: Michele P***** G*******

CPF: 106.***.***-38

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.590/0001-58

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 162887

Nome: Mario L**** B*****

CPF: 031.***.***-86

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

CNPJ: 27.400.928/0001-10

Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 210209

Nome: Roseane D** S**** S**** D* S****

CPF: 106.***.***-54

Município: SERRA

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo Lar Pouso Da Esperança – Serra

CNPJ: 03.437.960/0001-01

Prêmio: R$ 12.500,00

SORTEIO Nº 150: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 114613

Nome: Daiany M**** B****

CPF: 038.***.***-32

Município: VILA VELHA

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI- Vitória

CNPJ: 31.730.278/0001-48

Prêmio: 750,00

Número do bilhete sorteado: 1379333

Nome: Jocineia B******

CPF: 043.***.***-84

Município: VILA VELHA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Vila Velha

CNPJ: 05.768.616/0001-20

Prêmio: 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 838987

Nome: Maria de Fatima A***** G******

CPF: 574.***.***-00

Município: SERRA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

CNPJ: 31.730.278/0001-48

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 2116102

Nome: Huelder A****** B******

CPF: 005.***.***-05

Município: VILA VELHA

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

CNPJ: 31.730.278/0001-48

Prêmio: R$ 3.500,00

Número do bilhete sorteado: 676812