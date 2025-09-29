Capela em Alfredo Chaves celebra missa em honra a Santa Terezinha

Nesta quarta-feira (1°), moradores católicos de Alfredo Chaves têm um encontro especial de fé e devoção na capela de Santa Terezinha, localizada na comunidade de Boa Vista, no interior do município. A partir das 17h30, será celebrada a tradicional missa com bênção das rosas, presidida pelo padre Diego Carvalho.

A celebração é um marco religioso na região, reunindo fiéis de diversas localidades vizinhas que se unem para homenagear Santa Terezinha, conhecida como a “Santa das Rosas”. Durante a missa, os devotos levam rosas que são abençoadas e depois levadas para casa como símbolo de proteção, fé e esperança.

A capela fica a 16km da Sede. A programação, que já faz parte do calendário religioso local, fortalece os laços de união entre as famílias e mantém viva uma tradição que atravessa gerações.

História da Santa

Santa Teresinha, nasceu França em 1873. Aos 15 anos entrou no Convento das Carmelitas de Lisieux, se dedicando a uma vida de oração, humildade e serviço.

Faleceu aos 24 anos, vítima de tuberculose, mas deixou como promessa “fazer chover rosas do céu”, sinal das graças concedidas por sua intercessão. Para sua canonização, em 17 de maio de 1925, a Igreja reconheceu milagres de curas inexplicáveis atribuídos à sua oração.

Proclamada Padroeira das Missões em 1927 e Doutora da Igreja em 1997, Santa Teresinha ensinou que mesmo na simplicidade é possível viver o amor de Deus plenamente.