Pré-candidato a governador do ES: Helder Salomão recebe aval da cúpula nacional do PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) iniciou articulações para lançar o deputado federal Helder Salomão como pré-candidato ao governo do Espírito Santo nas eleições de 2026. A decisão ganhou força após reunião realizada na última quarta-feira (24), em Brasília, com a presença do presidente nacional da sigla, Edinho Silva, do secretário-geral Henrique Fontana e de lideranças petistas capixabas.

No encontro, Edinho Silva deu aval à construção da pré-candidatura de Salomão, reforçando ainda a importância da reeleição do senador Fabiano Contarato, da manutenção de duas cadeiras do partido na Câmara dos Deputados e da ampliação da bancada na Assembleia Legislativa.

Participaram da reunião o presidente do PT-ES, deputado estadual João Coser, a deputada federal Jack Rocha, a deputada estadual Iriny Lopes, o senador Fabiano Contarato, o deputado federal Helder Salomão e o membro do diretório estadual Jackson Andrade. O grupo analisou o cenário político estadual e as perspectivas para 2026.

Segundo os dirigentes, novas conversas serão realizadas nos próximos dias com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lideranças nacionais do PT e partidos aliados. O objetivo é consolidar estratégias para a reeleição de Lula e definir alianças nos estados e no Distrito Federal.

A candidatura de Salomão dependerá do apoio direto de Lula e de uma ampla articulação com a Federação Brasil da Esperança, partidos aliados, movimentos sociais, trabalhadores rurais e urbanos, igrejas, empresários, intelectuais e a militância petista.

Paralelamente, o PT pretende iniciar um processo de debate para a construção de um projeto de governo voltado ao Espírito Santo, ouvindo diferentes segmentos da sociedade capixaba.