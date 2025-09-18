"Por que blindar os parlamentares se eles são honestos?", questiona Helder Salomão

O deputado federal Helder Salomão (PT-ES) endureceu o tom em relação aos parlamentares que votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e ao Projeto de Lei 2162/23, que prevê anistia a participantes de manifestações de motivação política, desde o dia 30 de outubro de 2022.

“Eu votei contra a PEC da Blindagem e votei contra a urgência na tramitação do PL da Anistia. Ambas as propostas são absurdas, são desrespeitosas com a população e com a nossa Constituição Federal. Existem matérias importantes e caras para o povo brasileiro que não estão sendo pautadas. O que está indo para pauta são temas de interesse pessoal dos parlamentares”, afirmou.

Salomão ainda questionou o objetivo das propostas, destacando que parlamentares honestos não precisam de proteção especial.

“Por que blindar os parlamentares se eles são honestos? Quem não comete crimes não precisa estar blindado de nada. Por que anistiar quem depredou o patrimônio nacional em 8 de janeiro?”, disse o petista.

O parlamentar ainda comentou sobre o pedido de anistia, que, para ele, não tem foco nos manifestantes civis, mas sim em proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três de prisão.

“Sabemos bem que o pedido de anistia não é para os civis que atacaram Brasília naquele domingo. O pedido é para anistiar Jair Bolsonaro dos seus crimes. Eu sou contra as duas propostas”, completou.

PEC da Blindagem e Anistia

Na votação da PEC da Blindagem, que limita a atuação do STF em casos de prisão ou abertura de ações penais contra parlamentares, sete dos dez deputados federais capixabas votaram a favor. Foram favoráveis Da Vitória (PP), Amaro Neto (Republicanos), Dr. Victor Linhalis (Podemos), Evair de Melo (PP), Gilvan da Federal (PL), Messias Donato (Republicanos) e Paulo Foletto (PSB). Apenas três se posicionaram contra: Gilson Daniel (Podemos), Helder Salomão (PT) e Jack Rocha (PT).

A Câmara dos Deputados também aprovou, nesta quarta-feira (17), o requerimento de urgência para a tramitação do PL 2162/23 (Lei da Anistia). O placar geral registrou 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. Entre os capixabas, apenas Helder Salomão, Jack Rocha e votaram contra a urgência. Os demais — Amaro Neto, Da Vitória, Evair de Melo, Messias Donato, Gilvan da Federal, Gilson Daniel e Dr. Victor Linhalis — apoiaram a aceleração da proposta.