Presidente Kennedy investe em sustentabilidade nas escolas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente segue ampliando as ações de educação ambiental nas escolas de Presidente Kennedy. Atualmente, os alunos participam de dois importantes projetos: “De Olho no Óleo”, que conscientiza sobre o descarte correto do óleo de cozinha para a preservação dos rios e mares, e o “Recicla+”, que estimula a separação de resíduos e valoriza a reciclagem no cotidiano.

Em apenas dois meses de atividades, já foram arrecadadas 20 toneladas de materiais recicláveis e 150 litros de óleo usado. Todo o volume é destinado à Associação de Catadores do município, garantindo a destinação adequada e contribuindo para a geração de renda dos associados.

Leia também: Instituto Sustentabilidade Brasil levará o ES à COP30, em Belém

Além da coleta, os projetos incluem palestras e atividades interativas que despertam a consciência ambiental entre os estudantes, preparando cidadãos mais responsáveis e comprometidos com o futuro sustentável.