Proeja: inscrições para cursos técnicos no Ifes seguem até 24 de outubro

As inscrições para cursos técnicos integrados à educação de jovens e adultos (Proeja) no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) continuam abertas até o dia 24 de outubro. Acesse o edital.



O edital 73/2025 oferece 200 vagas em cursos nos campi Serra e Vitória. As inscrições serão realizadas presencialmente no Campus Serra e no Campus Vitória, conforme curso de interesse.

O início das aulas para os aprovados será no 1º semestre de 2026. O processo seletivo será por meio de sorteio, para determinar a ordem de classificação das pessoas inscritas.



Os cursos técnicos Proeja são aqueles voltados para jovens e adultos, ou seja, que podem ser feitos por qualquer pessoa com mais de 18 anos que concluiu o 9º ano do Ensino Fundamental e ainda não fez o Ensino Médio.



Cotas

Metade das vagas ofertadas é reservada às Ações Afirmativas (cotas). Esse quantitativo é subdividido de acordo com critérios de renda, cor/raça/etnia e pessoas com deficiência. As pessoas inscritas em vagas de cota concorrem primeiro para as vagas da ampla concorrência. Se não atingirem a nota necessária, então concorrem nas vagas reservadas para ações afirmativas.

Veja as vagas disponíveis:



Campus Serra

Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (Noturno): 40 vagas



Campus Vitória

Guia de Turismo (Noturno): 40 vagas

Hospedagem (Noturno): 40 vagas

Metalurgia (Noturno): 40 vagas

Segurança do Trabalho (Noturno): 40 vagas