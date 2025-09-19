Santa Leopoldina convoca aprovados no Concurso Público 2024

A Prefeitura de Santa Leopoldina divulgou, nesta semana, a 12ª convocação do Concurso Público Edital nº 001/2024. Os candidatos aprovados e classificados deverão se apresentar à Secretaria Municipal de Administração no prazo de 15 dias, até 1º de outubro de 2025, para entrega e validação da documentação necessária para nomeação.

Nesta etapa, foram convocados aprovados para os cargos de agente de serviços gerais, agente municipal de fiscalização, atendente, auxiliar de consultório odontológico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços educacionais, cirurgião dentista 40h, coveiro, engenheiro de segurança e trabalho, escriturário, guarda escolar, professor MAPA anos iniciais e procurador municipal.

A apresentação deve ser feita na sede da Prefeitura, localizada na Avenida Prefeito Hélio Rocha, Centro, no horário de 8h às 12h e de 13h às 16h. Além da documentação, os convocados devem estar munidos de exames médicos complementares, laudos solicitados e formulários preenchidos do Anexo IV do edital.