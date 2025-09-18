Quinta-feira de chuva no ES? Veja onde o tempo pode surpreender

Nesta quinta-feira (18), a instabilidade vinda do mar deve deixar grande parte do Espírito Santo sob condições de chuva.

Segundo o Incaper, o tempo pode abrir no final da manhã e início da tarde. Contudo, não há previsão de chuva para o extremo sul do estado.

Confira a previsão completa para cada região

Grande Vitória

chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul

sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Região Serrana

chuva rápida em alguns momentos do dia, principalmente entre a madrugada e a manhã. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte

céu nublado, com previsçao de chuva rápida em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Região Noroeste

chuva rápida em alguns momentos do dia, principalmente entre a madrugada e a manhã. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Região Nordeste