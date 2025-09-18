Quinta-feira de chuva no ES? Veja onde o tempo pode surpreender

Nesta quinta-feira (18), a instabilidade vinda do mar deve deixar grande parte do Espírito Santo sob condições de chuva.
Segundo o Incaper, o tempo pode abrir no final da manhã e início da tarde. Contudo, não há previsão de chuva para o extremo sul do estado.
Confira a previsão completa para cada região
Grande Vitória
- chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.
Na Região Sul
- sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.
Região Serrana
- chuva rápida em alguns momentos do dia, principalmente entre a madrugada e a manhã. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C.
Na Região Norte
- céu nublado, com previsçao de chuva rápida em alguns momentos do dia.
Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.
Região Noroeste
- chuva rápida em alguns momentos do dia, principalmente entre a madrugada e a manhã. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.
Região Nordeste
- chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.
