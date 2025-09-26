Resíduos sólidos: Consórcio do Caparaó e Governo do Estado avançam em soluções

O Consórcio do Caparaó, presidido pelo prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, se reuniu com o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço na última terça-feira (23), no Palácio Anchieta, em Vitória, para tratar da destinação dos resíduos sólidos dos 14 municípios que integram o consórcio.

Durante o encontro, os prefeitos apresentaram as principais dificuldades enfrentadas pelas administrações municipais, especialmente em relação ao transporte e à destinação correta dos resíduos.

Entre os pontos destacados, está a falta de caminhões coletores em alguns municípios e a necessidade de adequação das áreas de transbordo, exigida pelo Ministério Público. Atualmente, os resíduos são levados para uma área da empresa terceirizada em Cachoeiro de Itapemirim, responsável pela destinação adequada.

Ao final da reunião, o governador Renato Casagrande solicitou que os 14 prefeitos formalizem, em documento, todas as demandas levantadas. A partir desse levantamento, o Governo do Estado se comprometeu a encaminhar recursos para auxiliar os municípios na resolução dos problemas.

Segundo o presidente do Consórcio, Dito Silva, a articulação representa um avanço para a região:

“Estamos buscando soluções conjuntas que garantam não apenas o cumprimento da legislação, mas também mais qualidade de vida para a população e preservação ambiental.”

A iniciativa reforça o compromisso do Consórcio do Caparaó e do Governo do Estado com a sustentabilidade, a saúde pública e o fortalecimento das políticas ambientais no Espírito Santo.