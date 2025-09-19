Supermercado em Cachoeiro está contratando; saiba como se inscrever

O Supermercado Polonini anunciou a abertura de uma vaga para o cargo de Repositor de Frios. A oportunidade é voltada para candidatos que buscam estabilidade e benefícios, com contratação imediata.

De acordo com a empresa, a vaga oferece plano de saúde Unimed, plano odontológico, plano de vida e salário compatível com o mercado. Os interessados devem enviar currículo pelo WhatsApp (28) 9 9992-7116.

A iniciativa reforça a política do supermercado de valorizar profissionais e ampliar a equipe, oferecendo condições de trabalho que acompanham as exigências do setor.