Rodada de Crédito da Findes oferece oportunidades de financiamento no Sul do ES

A Prefeitura de Presidente Kennedy, em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Sebrae, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sala do Empreendedor e Aderes, realiza no dia 8 de outubro, em Marataízes, a Rodada de Crédito da Findes. O encontro será no Centro de Convivência Renascer, das 16h às 19h30, com foco em aproximar empresários das principais oportunidades de financiamento e linhas de crédito disponíveis no mercado.

Durante a programação, os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre capital de giro, financiamento de máquinas e equipamentos, além de renegociação de dívidas. A ação é promovida pelo Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da Findes, que busca incentivar o fortalecimento dos negócios locais e regionais.

Leia também: Presidente Kennedy: força-tarefa prende grupo suspeito de tráfico de drogas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do evento pelo link findes.online/rodadadecreditosmarataizes. A Prefeitura de Presidente Kennedy orienta que empreendedores que precisarem de ajuda para a inscrição podem procurar a Sala do Empreendedor, na sede do Executivo municipal.