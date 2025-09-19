Rogério Aço Doce é a atração desta sexta (19) do Festival da Primavera em Muqui

Nesta sexta-feira (19), começa o Festival da Primavera, em Muqui, que neste ano recebe a Feira Capixaba e Negócios. Abrindo o evento, Rogério Aço Doce é a atração do primeiro dia. O evento acontece na praça central e é gratuita.
A noite promete ser um prato cheio para os fãs de flashbacks, com apresentação de Rogério e banda Aço Doce, conhecidos por reviverem grandes sucessos que marcaram gerações. No repertório, músicas que fizeram história e continuam emocionando o público até hoje — perfeito para dançar a dois, reencontrar amigos ou simplesmente curtir uma vibe nostálgica e envolvente.
Leia também: Santa Teresa: Feira Distrital terá shows de Marcos & Belutti e Alemão do Forró
Festival da Primavera
O Festival da Primavera recebe pela primeira vez a Feira Capixaba de Negócios, a Fecap. O evento é gratuito, e reúne diversas atrações musicais, artesanato, gastronomia e cultura.
O evento é uma oportunidade para valorizar os empreendedores locais, descobrindo sabores, talentos e produtos únicos. E para animar a festa, uma programação musical de peso.
Nesta sexta-feira (19), às 19h, Da’vila Leal abre a programação. Em seguida, às 22h, quem sobe ao palco é Rogério Aço Doce e banda, com o melhor da MPB, pop e grandes sucessos que marcaram gerações.
O Festival da Primavera segue no sábado (20), com a apresentação da Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC às 19h. Em seguida, às 20h, Mayara Barbosa anima o público. Encerrando a noite, a banda capixaba de reggae Macucos sobe ao palco às 22h.
No domingo (21), a programação começa às 10h, com a apresentação da Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC. Às 16h, será a vez da apresentação cultural com o Boi Tornado. Encerrando o evento, às 17h, show com o Projeto Feijoada, que recebe o cantor Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila.
Confira a programação completa!
Sexta-feira (19)
- 19h – Da’vila Leal
- 22h – Rogério Aço Doce
Sábado (20)
- 19h – Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC
- 20h – Mayara Barbosa
- 22h – Macucos
Domingo (21)
- 10h – Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC
- 16h – Apresentação Boi Tornado
- 17h – Projeto Feijoada e Tunico da Vila
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui