Santa Teresa recebe Parceria Legal e fortalece tradição da Feira Distrital

A partir desta sexta-feira (26), o município de Santa Teresa realiza a Feira Distrital, que neste ano recebe pela primeira vez a Feira Parceria Legal, acontece até domingo (28), no Centro de Eventos da cidade. Com programação variada e entrada gratuita, o evento promete ser um espaço de lazer, cidadania e oportunidades para toda a família.

Para o prefeito de Santa Teresa, Kleber Médici, o evento celebra os distritos de Santa Teresa. “É um evento tradicional, e que sabemos da importância da participação dos distritos. Eles trazem a sua parte ligada a cultura, ao artesanato e a gastronomia. Neste ano, ficamos muito felizes, com a Parceria Legal, e este apoio que estamos tendo do Governo do Espírito Santo, através do nosso governador Renato Casagrande, e do vice Ricardo Ferraço, e também, preciso destacar, o apoio que o deputado Vandinho Leite tem nos dado”, disse.

“A Feira Distrital é mais um evento que garante uma rentabilidade para nossas comunidades, gera emprego e aliada neste ano com a Feira Parceira Legal, vai ser ampliada. Teremos diversos serviços, fornecidos tanto pelo Estado assim como o município de Santa Teresa, e algumas instituições privadas aqui do município para a população”, completa o prefeito.

Feira Parceria Legal

O projeto Parceria Legal é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil, com o fomento do Procon Estadual, o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES) e do Governo do Estado do Espírito Santo. A iniciativa é viabilizada pelo trabalho do deputado estadual Vandinho Leite, em parceria com a Prefeitura Municipal.

Entre os serviços disponíveis estão a consulta e atualização do Cadastro Único, oficinas de recreação para crianças, orientações sobre programas sociais e emissão da carteirinha da pessoa idosa. A área da saúde contará com vacinação contra hepatite B, dupla adulto e influenza, além de testes rápidos para ISTs.

O espaço de agricultura vai distribuir mudas, enquanto o meio ambiente oferecerá vacinação contra cinomose em cães e agendamento de castrações de cães e gatos. Já os empreendedores poderão contar com a Sala do Empreendedor, com apoio em microcrédito, formalização de MEI e orientações fiscais.

Confira os serviços disponíveis na Feira Parceria Legal!

Assistência Social

CADASTRO ÚNICO: consulta da situação do cadastro com atualização conforme a necessidade e preencher solicitação de inclusão e transferência de cadastro único. Documentos necessários: Identidade, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho, Certidão de Nascimento ou Casamento e Comprovante de residência. Obs: Para estar no Cadastro Único a renda mensal é de até meio salário mínimo por pessoa na família.

Oficina de recreação: Pintura facial, pintura livre em papel, pintura livre em tela e brinquedos com sucata.

Orientações sobre os serviços ofertados na Assistência Social: emissão de carteirinha da pessoa idosa; CRAS/PAIF, CREAS/PAEFI, SCFV e Benefícios eventuais

Saúde

Testes rápidos para ISTs

Vacinação Hepatite B, dupla adulto e influenza

Meio Ambiente

Vacinação contra cinomose (cachorro)

Agendamento de castração (gato e cachorro) – Programa Pet Vida e E o Programa Municipal Quem Ama Cuida

Sala do Empreendedor

Programa Nosso crédito (microcrédito com juros baixos).

PAV – Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal.

MEI – Formalização, baixa, parcelamento e emissão de boletos.

Serviço de cadastro no CADASTUR

Finanças

Orientação para a atualização e regularização do Cadastro Econômico dos feirantes e demais empreendedores participantes, com esclarecimentos sobre CNAEs, regime de enquadramento tributário e obrigações fiscais.

Atualização dos dados do cadastro de pessoas com o objetivo de viabilizar a emissão da certidão negativa de débitos e aprimorar a localização para entrega do IPTU e demais serviços.

Orientação sobre a documentação exigida para o serviço de Avaliação de Bens e Imóveis, bem como sobre o trâmite do processo.

Conscientização sobre a importância da emissão de notas fiscais e da arrecadação tributária para o desenvolvimento local.

Fiscalização orientativa, assegurando a legalidade e regularidade das atividades sem inviabilizar a participação dos expositores.

Apoio aos feirantes na emissão de documentos fiscais e regularização por meio de parcelamentos facilitados.

Programação cultural e shows

Além dos serviços do Parceria Legal, a Feira Distrital terá três dias de programação cultural e musical, com entrada totalmente gratuita:

Sexta-feira (26)

18h30 – Apresentação Cultural: Dança Xote de Roda “Resgate de Tradições”

19h – Emerson Tesch

20h30 – Dallas Country

22h30 – Marcos & Belutti

Sábado (27)

11h – Apresentação Cultural: Bruno Ronconi – Voz e Violão (Alto Caldeirão)

15h – Apresentação Cultural: Pagode Patrimônio do Samba (Santo Antônio do Canaã)

16h – Júlio Neto e Daniel

18h – Apresentação Cultural: Grupo de Violões “Cantos e Encantos da Nossa Terra” (Várzea Alegre)

20h – Luiz Forrozão

21h30 – Léo Lima

23h30 – Alemão do Forró

Domingo (28)

11h – Mazinho

12h30 – Samba Ju

14h – Wellison e Junior

16h – Ferrari e Banda

O que é o Parceria Legal?

O Parceria Legal é um projeto itinerante que leva serviços essenciais de cidadania, saúde, assistência social, meio ambiente, finanças e empreendedorismo diretamente para a população, de forma gratuita.

A iniciativa reúne órgãos e instituições em um só espaço, facilitando o acesso a atendimentos como atualização do Cadastro Único, vacinação, orientação jurídica, emissão de documentos, microcrédito, regularização de empreendedores, entre outros.

O objetivo é aproximar os serviços públicos da comunidade, garantindo praticidade, inclusão e mais qualidade de vida para as famílias atendidas.