Sete pessoas são presas com quase 8 mil pinos de cocaína em cidade do ES

Sete pessoas foram presas pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (1), no bairro Cantinho do Céu, na Serra. Quatro homens e três mulheres foram flagrados com 6.721 pinos de cocaína em uma residência utilizada como depósito de entorpecentes.

De acordo com a equipe, uma guarnição realizada patrulhamento no bairro, em uma região já conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Os policiais visualizaram um homem apresentando atitude suspeita ao entrar em um imóvel.

Os policiais retornaram ao local e encontraram outro homem próximo a residência. Durante abordagem foi constatado uma movimento estranha no interior da casa. Os policiais ouviram vozes mencionando drogas, além do barulho de embalagens sendo manuseadas e pessoas correndo.

Diante da suspeita, os militares realizaram o cerco e viram um suspeito arremessando um saco por cima do muro, em um imóvel vizinho, e outros indivíduos tentando fugir. Na sacola, foram encontrados os pinos de cocaína e material para embalo. Ao todo, quatro homens e três mulheres foram detidos.

Ao serem questionados, uma das mulheres confessou que recebia dinheiro para guardar os entorpecentes em sua residência. Os homens alegaram que estavam no local apenas para se relacionarem com as mulheres e não sabiam que havia entorpecentes no imóvel.

Os suspeitos, que têm entre 16 e 31 anos, foram encaminhados à Deacle, junto com o material apreendido.