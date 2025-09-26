Sexta-feira será de chuva e frio; mas tempo pode mudar. Entenda

Nesta sexta-feira (26), a umidade vinda do mar mantém a instabilidade no Espírito Santo. Pode chover ao longo do dia em todo o Estado.

Ainda de acordo com o Incaper, o vento sopra fraco a moderado, com possibilidade de rajadas em alguns pontos do estado.

Na Grande Vitória, variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 23 °C. Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 23 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 18 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado, com possibilidade de rajadas em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 17 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado, com possibilidade de rajadas em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 23 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 22 °C.