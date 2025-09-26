Suspeito de homicídio em Afonso Cláudio é preso em Domingos Martins

Um homem de 27 anos, acusado de matar um jovem, de 22 anos, foi preso na última quinta-feira (25), no distrito de Ponto Alto, em Domingos Martins.

A prisão ocorreu após investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio. O crime ocorreu em 15 de agosto, no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio.

De acordo com a investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, a vítima foi encontrada em sua residência por um conhecido, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e a PMES após constatar que Gabriel havia sofrido um ferimento por arma branca no pescoço. “A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a perícia no local, foram apreendidas uma faca sem cabo e uma foice média, que foram utilizadas no crime”, disse o delegado titular da DP de Afonso Cláudio, Guilherme Eberhard Soares.

Após o trabalho de inteligência, foi identificado que o suspeito, de 27 anos, encontrava-se no município de Domingos Martins. Por volta das 17 horas, a equipe de Força Tática realizou abordagem na residência indicada. “O suspeito inicialmente tentou se identificar aos militares com o nome do irmão, mas documentos encontrados na casa confirmaram sua identidade”, contou o delegado.

Ele foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Posteriormente, foi encaminhado ao presídio.