Tempo no Sul do Espírito Santo: confira a previsão do Incaper

A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) indica instabilidade em parte do Espírito Santo neste sábado (27).

A umidade que chega do mar provoca chuva rápida em alguns momentos apenas no trecho litorâneo, enquanto nas demais áreas o tempo permanece firme. As temperaturas sobem de forma acentuada em todas as regiões, e o vento sopra de fraco a moderado ao longo do litoral.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o dia será de variação de nuvens, com possibilidade de chuva em alguns momentos. O vento sopra moderado no litoral. As temperaturas variam entre 14 °C e 26 °C. Em Vitória, a máxima prevista é de 25 °C e a mínima de 14 °C.

Região Sul

No Sul do Estado, há variação de nuvens e chance de chuva em alguns momentos apenas no trecho litorâneo, com vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, a temperatura vai de 10 °C a 28 °C. Nas áreas altas, os termômetros marcam entre 9 °C e 23 °C.

Região Serrana

A Região Serrana terá poucas nuvens e tempo firme. Nas áreas menos elevadas, a mínima prevista é de 12 °C e a máxima de 27 °C. Já nas áreas altas, a variação fica entre 8 °C e 23 °C.

Região Norte

O Norte capixaba terá poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas variam de 15 °C a 23 °C.

Região Noroeste

No Noroeste, o sábado será de poucas nuvens e tempo estável. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 14 °C e a máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros marcam entre 12 °C e 25 °C.

Região Nordeste

A Região Nordeste terá variação de nuvens, com possibilidade de chuva rápida apenas no trecho litorâneo. O vento sopra moderado no litoral. As temperaturas oscilam entre 16 °C e 26 °C.