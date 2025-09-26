Vigilância classifica padarias de Cachoeiro; veja lista completa

A Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim divulgou recentemente a nova classificação das 97 padarias do município, resultado de um trabalho que vai muito além da fiscalização: trata-se de uma ação contínua de orientação, acompanhamento e incentivo à melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.
Do total de estabelecimentos avaliados, 39 receberam nota máxima – cinco estrelas. A lista é fruto de inspeções que aconteceram neste ano com o intuito de verificar o cumprimento das normas sanitárias e garantir qualidade para o consumidor. A nova classificação pode ser conferida no link.
Os estabelecimentos que receberam a visita da vigilância foram classificados por estrelas, de acordo com a determinação do Código Sanitário do município. A ação é realizada anualmente com o objetivo de atender aos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vinculada ao Ministério da Saúde.
Entre os quesitos analisados, estão: o asseio do ambiente, do preparo e do manuseio dos alimentos; a higiene na comercialização; o cuidado com a aquisição das matérias-primas; a conservação, a exposição e o armazenamento dos alimentos; as condições de trabalho, entre outros fatores que podem comprometer a qualidade dos produtos comercializados.
“A classificação é muito importante como forma de incentivar os estabelecimentos a buscarem o aprimoramento contínuo do padrão sanitário, garantindo, aos consumidores, o acesso a produtos e serviços de boa qualidade”, destaca o gerente da Vigilância Sanitária de Cachoeiro, Gustavo Tosta Vieira da Pureza.
Ele conta que todos os estabelecimentos receberam, previamente, a lista com os itens a serem analisados e aqueles que não cumpriram todas as normas e exigências do órgão continuam sendo acompanhados. Eles terão um prazo de até 60 dias para os procedimentos de adequação e correção às normas sanitárias, já solicitadas por meio de notificação. Em caso de não cumprimento, as padarias podem ser autuadas ou, até mesmo, interditadas.
