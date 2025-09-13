Volta do frio? Confira como fica a previsão do tempo no ES neste sábado (13)

No Espírito Santo, neste sábado (13), a umidade trazida pelos ventos costeiros aumenta a instabilidade. Assim, segundo o Incaper, há previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, menos frequente no Norte e no Noroeste. Dessa forma, as temperaturas máximas caem de forma acentuada. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, haverá variação de nuvens com previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 26 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C.

Região Sul

Na Região Sul, haverá variação de nuvens com previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 23 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 19 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, haverá variação de nuvens com previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 22 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 18 °C.

Região Norte

Na Região Norte, haverá variação de nuvens com previsão de chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, variação de nuvens com previsão de chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, haverá variação de nuvens com previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 25 °C.