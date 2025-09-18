Zbra lança primeiro álbum com direção vocal de Fred Nery

Aos 21 anos, o artista Zbra lança nesta quinta-feira (18) o primeiro álbum da carreira. Com direção vocal de Fred Nery (Macucos) e produção musical e mixagem de Signobeat, ABYZZ chega nas principais plataformas de streaming, com destaque para as faixas Refém e Eu e Você (FIM).

Gravado na VVS Studio, em Vila Velha, o material do capixaba ganhou destaque após audição aberta feita na Rua da Lama, no fim de agosto, aumentando em 10 vezes o número de ouvintes mensais – lançou quatro faixas antecipadamente e já tinha a canção Férias em Dubai, de 2023, que tem mais de 55 mil plays.

“A produção desse álbum começou em novembro de 2024. Com o trabalho da VVS, me estruturei do zero para produzir o projeto. Fiz aulas de canto e violão para entregar uma interpretação de qualidade na gravação das faixas. Refizemos os instrumentais para seguirem a linha que as faixas pedem, com vários instrumentos tocados de maneira orgânica”, conta o jovem artista, que completou:

“Esse álbum, para mim, significa uma mudança de vida definitiva, o ponto inicial de uma nova fase da qual não quero voltar atrás”.

Com influências em Juice WRLD, Charlie Brown Jr., Dudu MC, Froid, Polo G e Kid LAROI, Zbra teve a inspiração inicial dentro de casa.

“Meu pai (Daniel Pinciara, conhecido como Russo) sempre tocou violão. Cantava com ele nos fins de semana. Em 2019, comecei a fazer música como hobby. Desde então, percebi que isso fazia parte de mim. Em 2023, tentei levar a sério, fiz um projeto com clipe e produção profissional, mas agora, em 2025, voltei de verdade”.

Zbra teve, para o álbum, as parcerias de VK Mac (técnico de captação) Fysh Bl3nd (beatmaker), Vinícius Gigante (guitarra e flautas) e Maurício Avila (masterização).

Ouça o artista: https://open.spotify.com/artist/7FEJ1H59fWPvKcxwOhfw8Y?si=iU7xvKPBTQmiqj hzNaMfSQ