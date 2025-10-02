2ª Caminhada Paliativa reforça que cuidar é valorizar a vida

Com o objetivo de humanizar e desmistificar os cuidados paliativos, a Academia Estadual de Cuidados Paliativos do Espírito Santo (AECP-ES) convida a população para a sua 2ª Caminhada Paliativa, que acontecerá no dia 19 de outubro, a partir das 8h, no Pier de Iemanjá, na Praia de Camburi, em Vitória.

A iniciativa busca romper com a ideia de que cuidados paliativos estão associados apenas ao sofrimento e ao fim da vida, promovendo a discussão sob uma perspectiva de acolhimento, apoio e qualidade de vida. O evento é uma celebração do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, celebrado no segundo sábado de outubro. A caminhada visa educar o público sobre a importância de iniciar esses cuidados precocemente, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e, em alguns casos, até prolongando-a.

