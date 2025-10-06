6ª edição do Itapemirim Praia Moto Fest acontece até domingo (19)

A Praia de Itaoca, em Itapemirim, será o ponto de encontro dos apaixonados por duas rodas até domingo (19). Isso porque, acontece a 6ª edição do Itapemirim Praia Moto Fest. Assim, o evento promete um fim de semana repleto de adrenalina, música e liberdade, consolidando-se como um dos maiores eventos motociclísticos do sul capixaba.

Com uma programação intensa, o festival contará com shows de rock, passeio motociclístico, café da manhã e churrasco gratuitos para os participantes.

No sábado (18), o público poderá curtir o tradicional passeio pelos pontos turísticos de Itapemirim, além de uma sequência de apresentações com Dr. Praga, Anacrônico, MIG-3 Project, Rock in Beer, Lion Sound Destroyers e Mary Di Trio. Já no domingo (19), o encerramento fica por conta da banda Icarus, celebrando o espírito de união e aventura sobre duas rodas.

Promovido pela Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), o Moto Fest conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Com entrada gratuita, o evento espera atrair motociclistas e visitantes de várias regiões, que poderão aproveitar a energia contagiante, o som do rock e o visual paradisíaco da Praia de Itaoca.