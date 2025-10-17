Festa de Marataízes tem shows gratuitos e programação até domingo (19)
A programação reúne atrações para todos os públicos, com destaque para apresentações musicais, eventos esportivos e momentos voltados à comunidade
Marataízes vive um fim de semana especial de celebração pelos 28 anos de emancipação política. A festa, que começou nesta quinta-feira (16) e segue até domingo (19), promete agitar a Praia Central com shows gratuitos, atividades culturais e inaugurações que valorizam a cidade e sua história.
A programação da Festa de Marataízes reúne shows para todos os públicos, com destaque para apresentações musicais, eventos esportivos e momentos voltados à comunidade.
Nesta sexta-feira (17), o público poderá acompanhar a Corrida Outubro Rosa Night, às 18h, além das apresentações do Coral Renascer (19h), DJ Vitinho (20h) e Flesh Martins (22h), encerrando o segundo dia de festa.
O sábado (18) será animado com DJ Vitinho às 20h, seguido pelo grupo Nosso Sentimento, às 22h, e pelo cantor Frank Aguiar, às 23h30.
Já no domingo (19), a diversão começa cedo com o espetáculo infantil Divertics & Turma Show, às 16h, e encerra em grande estilo com Vinicius Fragozo, às 20h, e a dupla Bruno & Barreto, às 22h.
A programação é gratuita e promete movimentar o balneário, reunindo moradores e turistas em uma grande comemoração.
Confira a programação de shows da Festa de Marataízes!
Sexta-feira (17)
- 18h – Corrida Outubro Rosa Night: Superação a Cada Passo
- 19h – Coral Renascer – CCR
- 20h – DJ Vitinho
- 22h – Flesh Martins
Sábado (18)
- 20h – DJ Vitinho
- 22h – Nosso Sentimento
- 23h30 – Frank Aguiar
Domingo (19)
- 16h – Divertics & Turma Show (Kids)
- 20h – Vinicius Fragozo
- 22h – Bruno e Barreto
