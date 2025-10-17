Festa de Marataízes tem shows gratuitos e programação até domingo (19)

Marataízes vive um fim de semana especial de celebração pelos 28 anos de emancipação política. A festa, que começou nesta quinta-feira (16) e segue até domingo (19), promete agitar a Praia Central com shows gratuitos, atividades culturais e inaugurações que valorizam a cidade e sua história.

A programação da Festa de Marataízes reúne shows para todos os públicos, com destaque para apresentações musicais, eventos esportivos e momentos voltados à comunidade.

Nesta sexta-feira (17), o público poderá acompanhar a Corrida Outubro Rosa Night, às 18h, além das apresentações do Coral Renascer (19h), DJ Vitinho (20h) e Flesh Martins (22h), encerrando o segundo dia de festa.

O sábado (18) será animado com DJ Vitinho às 20h, seguido pelo grupo Nosso Sentimento, às 22h, e pelo cantor Frank Aguiar, às 23h30.

Já no domingo (19), a diversão começa cedo com o espetáculo infantil Divertics & Turma Show, às 16h, e encerra em grande estilo com Vinicius Fragozo, às 20h, e a dupla Bruno & Barreto, às 22h.

A programação é gratuita e promete movimentar o balneário, reunindo moradores e turistas em uma grande comemoração.

Confira a programação de shows da Festa de Marataízes!

Sexta-feira (17)

18h – Corrida Outubro Rosa Night: Superação a Cada Passo

19h – Coral Renascer – CCR

20h – DJ Vitinho

22h – Flesh Martins

Sábado (18)

20h – DJ Vitinho

22h – Nosso Sentimento

23h30 – Frank Aguiar

Domingo (19)