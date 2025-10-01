Adolescente morre após acidente de moto no ES; irmão de 6 anos ficou ferido

Um adolescente de 12 anos morreu e o irmão dele de 6 anos ficou ferido, após um acidente entre uma moto e uma picape na tarde da última terça-feira (30), em Córrego Fartura, na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam na moto, que era conduzida pelo adolescente, quando os dois veículos colidiram de frente.

O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O irmão de 6 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), e encaminhado a um hospital particular do município. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

A criança ferida era aluna da rede municipal de ensino de São Gabriel da Palha, e a prefeitura emitiu uma nota de pesar. “Recebemos com profunda tristeza nessa terça-feira (30), a notícia do acidente de trânsito que tirou a vida do adolescente e deixou ferido seu irmão, nosso aluno da rede municipal. Unimo-nos em oração pela sua recuperação e manifestamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos pela perda do adolescente, que já foi nosso aluno e atualmenet estava na rede estadual. Desejamos que encontrem força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”.