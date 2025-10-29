"Aguerrido e honesto", diz presidente estadual do PV sobre Waldir Fraga

O presidente estadual do Partido Verde (PV), Fabrício Machado, lamentou a morte de Waldir Fraga, um dos fundadores e principais articuladores da legenda em Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, Machado destacou a trajetória política e o legado deixado por Waldir na construção e fortalecimento do partido no município e no Espírito Santo.

“Waldir Fraga é membro histórico do Partido Verde , um dos melhores presidentes que o PV já teve no âmbito municipal. Fez parte da executiva estadual e, durante toda a sua gestão como presidente do Partido Verde, ele fez vários mandatários na cidade, ganhou grande destaque nesse período e era uma pessoa muito ponderada, muito tranquila e que o Partido Verde tem todo respeito, carinho e reconhecimento pelo brilhante trabalho que ele executou ao longo da sua vida no Partido Verde”, afirmou Fabrício Machado.

O dirigente estadual ressaltou ainda o perfil conciliador e a dedicação de Waldir à militância política e às causas ambientais e sociais defendidas pelo partido.