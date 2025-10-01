Alegre: curso gratuito capacita empreendedores para inovação nos negócios

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, em parceria com o Fecomércio-ES e o Senac, promove entre os dias 7 de outubro e 6 de novembro a Trilha da Inovação, um curso presencial gratuito voltado para o fortalecimento do empreendedorismo no município.

Os encontros acontecem sempre às 19h, no Centro de Inovação e Empreendedorismo de Alegre, localizado na Rua Monsenhor Pavesi, nº 100, no Centro da cidade. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas presencialmente na Sala do Empreendedor (Rua Dr. Chacon, nº 2122 – Centro).

A programação inclui oficinas e palestras sobre criatividade, inovação, estratégias de mercado e atendimento de excelência, oferecendo aos participantes a oportunidade de desenvolver novas habilidades e aplicar ferramentas práticas em seus negócios. O encerramento será marcado pelo Pitch Day, momento de certificação e apresentação dos projetos criados ao longo da trilha.

Segundo a organização, o objetivo é proporcionar uma experiência de aprendizado e transformação, preparando empreendedores para os desafios do futuro e incentivando o surgimento de soluções inovadoras na economia local.

Serviço – Trilha da Inovação