Alegre promove 'Campanha de Vacinação Antirrábica' neste sábado (4)

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Saúde e do setor de Vigilância Ambiental, promove no próximo sábado (4), a Campanha de Vacinação Antirrábica.
A iniciativa conta com o apoio de residentes, professores e alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Campus Alegre, e vai oferecer a imunização de cães e gatos, de graça, em diversos pontos do município, das 8h às 13h.
Locais fixos de vacinação
- Próximo ao Posto Ipiranga – Centro
- Praça 5 de Janeiro – Centro
- Praça da Maçonaria – Centro
- Quadra da Guararema
- Quadra da Vila Alta
- Próximo à Escola Força Máxima (Inovador) – Vila do Sul
- Próximo à Creche Teresa (Mina D’Água) – Vila do Sul
- Bairro Clério Moulin
- Ponto de ônibus (quadra) – Rua 13
- Próximo ao Terreirão – Vila do Sul
- Próximo ao Supermercado Coma Bem – Vila do Sul
Locais atendidos por equipe volante
- Loteamento Boa Fé
- Loteamento Antônio Lemos Júnior
- Bairro Prainha
- Quadra do Querosene – Vila do Sul
A Secretaria Executiva de Saúde reforça que todos os cães e gatos a partir de três meses de idade devem ser vacinados, exceto os que estiverem doentes ou em recuperação de cirurgia.
A raiva é uma doença grave, que pode ser transmitida aos seres humanos, e a vacina é a forma mais eficaz de prevenção. Por isso, os tutores devem levar seus animais aos pontos de vacinação para garantir a saúde e o bem-estar dos pets e da comunidade.
