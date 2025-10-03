Alegre promove 'Campanha de Vacinação Antirrábica' neste sábado (4)

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Saúde e do setor de Vigilância Ambiental, promove no próximo sábado (4), a Campanha de Vacinação Antirrábica.

A iniciativa conta com o apoio de residentes, professores e alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Campus Alegre, e vai oferecer a imunização de cães e gatos, de graça, em diversos pontos do município, das 8h às 13h.

Locais fixos de vacinação

Próximo ao Posto Ipiranga – Centro

Praça 5 de Janeiro – Centro

Praça da Maçonaria – Centro

Quadra da Guararema

Quadra da Vila Alta

Próximo à Escola Força Máxima (Inovador) – Vila do Sul

Próximo à Creche Teresa (Mina D’Água) – Vila do Sul

Bairro Clério Moulin

Ponto de ônibus (quadra) – Rua 13

Próximo ao Terreirão – Vila do Sul

Próximo ao Supermercado Coma Bem – Vila do Sul

Locais atendidos por equipe volante

Loteamento Boa Fé

Loteamento Antônio Lemos Júnior

Bairro Prainha

Quadra do Querosene – Vila do Sul

A Secretaria Executiva de Saúde reforça que todos os cães e gatos a partir de três meses de idade devem ser vacinados, exceto os que estiverem doentes ou em recuperação de cirurgia.

A raiva é uma doença grave, que pode ser transmitida aos seres humanos, e a vacina é a forma mais eficaz de prevenção. Por isso, os tutores devem levar seus animais aos pontos de vacinação para garantir a saúde e o bem-estar dos pets e da comunidade.